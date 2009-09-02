رشد 450 درصدی بیمه هنرمندان در لرستان

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تعدادهنرمندان بیمه شده استان لرستان از 18 بیمه شده در سال 84 در طول چهار سال گذشته به 153 بیمه شده در سال 88 رسیده است.

وی تصریح کرد: بررسی های نشان می دهد که تعداد هنرمندان بیمه شده استان در طول دولت نهم رشد 5/8 برابری داشته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در سال 88 بیش از 190 نفر از هنرمندان این استان وام قرض الحسنه استفاده کرده اند که قبل از دولت نهم هیچ عملکردی در این زمینه وجود نداشته است.

صدور 215 مجوز چاپ در لرستان طی چهار سال گذشته

علوی همچنین به دیگر دستاوردهای فرهنگی در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تا سال 84 تنها 215 مجوز جهت چاپ کتاب در این استان صادر شده بود که در مقابل آن در چهار سال دولت نهم 232 مجوز چاپ صادر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آمارهای موجود وضعیت صدور مجوز چاپ کتاب در لرستان طی چهار سال گذشته در مقایسه با کل دوران صدور مجوزها از رشد 8 درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین رشد 160 درصدی ایجاد کانونهای تبلیغاتی در این استان نسبت به قبل از سال 84 نیز از دیگر موفقیتهای این اداره کل در طول چهار سال گذشته است.

علوی یادآور شد: همچنین کتابهای اهدایی و توزیع شده در سطح استان در طول چهار سال گذشته 74 درصد رشد را به نسبت سالهای گذشته قبل از دولت نهم نشان می دهد.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی هنری متنوع از قبیل شب شعر، موسیقی، جشنواره های فرهنگی، نمایشگاهها، یادواره ها و سایر برنامه های متنوع دیگر در طول چهار سال گذشته از رشد و کیفیت مطلوبی برخوردار بوده است.