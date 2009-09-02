راه ساری برای کسب سه امتیاز راهی اصفهان می شود

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا پنج شنبه برگزار می شود که راه ساری به دیدار تیم فیروز صفه اصفهان می رود. این در حالی است که تیم راه ساری در اصفهان در هفته گذشته نتیجه بازی را به فولاد ماهان سپاهان واگذار کرد و با نتیجه 3 بر 2 اولین باخت فصل را تجربه کرد.

وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته قضاوت ضعیف و بد داوران سبب شکست راه در اصفهان شده ولی این هفته با اطمینان اذعان دارم که بازیکنان اشتباهات هفته قبل را تکرار نمی کنند و تیم صفه اصفهان را در خانه شکست خواهند داد.

نجاریان در خصوص مطالبات بازیکنان اظهار داشت: در جلسه ای که با مدیران کل راه و ترابری و تربیت بدنی داشتیم تصمیم گرفته شد که هفته آینده بخشی از مطالبات و قرارداد بازیکنان و کادر فنی را پرداخت تا بازیکنان با روحیه بیشتری در مصاف حریفان صف آرایی کنند.

تیم راه ساری در فصل قبل مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور، ششم شده بود.