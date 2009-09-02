اتحادیه اروپا به عضویت ترکیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتی اهتیساری" برنده جایزه صلح نوبل در سال 2008 در گفتگو با روزنامه استاندارد چاپ اتریش، مخالفت برخی کشورهای اروپایی با وسعت این اتحادیه را رد و آن را عامل به وجود آمدن تاثیرات منفی روی تلاشهای صلح در مناطقی مانند بالکان غربی و همچنین باعث تخریب اعتبار اروپا عنوان کرد.

وی افزود: ما قانونی داریم که هر کشوری که پیش شرطهای ورود به اتحادیه اروپا را برآورده کند می تواند عضو این اتحادیه شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا ما به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا نیازداریم اظهار داشت : البته ؛ ورود ترکیه به اتحادیه اروپا به ندرت ریسک دارد. من در این امر نکات مثبتی می بینم. ترکیه می تواند در تلاش برای راه حل تضادهای خاورمیانه نقش مهمی را ایفا کند.

این مقام سابق فنلاند افزود: جامعه ترکیه خود را به شکل مثبتی تغییر داده است و اقتصاد آن رشد کرده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا از هر ورودی سود می برد مانند نمونه ایرلند، اما ترکیه یک کشور بسیار پهناورتر با هفتاد میلیون جمعیت است.

اهتساری همچنین خاطر نشان کرد: زمانی که ما چنین کشورهایی را برای ورود به اتحادیه اروپا در نظر نگیریم مسائل ما هنوز بزرگتر می شود. برای ما باید آشکار شود که ما بدون چنین کشورهایی استانداردهای بالای زندگی شخصی مان پابر جا نمی ماند.