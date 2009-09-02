حضور منافقین سبب بروز مشکلات فراوانی در عراق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی عراق، "محمود عثمان" در این زمینه گفت : این کشور بر ضرورت برچیدن اردوگاه عراق جدید(اشرف) و بیرون راندن اعضای گروهک تروریستی منافقین از خاک عراق تاکید کرد.

این نماینده ائتلاف کردستان عراق در پارلمان خاطر نشان کرد : حضور سازمان مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) در اردوگاه عراق جدید (اشرف)، سبب بروز مشکلات فراوانی می شود و بهتر است این گروهک برای پایان یافتن تنشها و پیچیدگی های به وجود آمده میان خود و دولت عراق، خاک کشور را ترک کند.

این نماینده کُرد پارلمان عراق در عین حال گفت : حوادثی که در اردوگاه رخ داد، قابل پیش بینی بود، زیرا این سازمان( گروهک منافقین) مخالف نظام ایران است و دولت عراق هم روابط حسن همجواری با این کشور دارد که سبب می شود از دولت بغداد بخواهد به فشارهای خود بر این گروهک برای ترک خاک عراق ادامه دهد.

خاطر نشان می شود در پی تصمیم دولت عراق برای کنترل کامل اردوگاه اشرف( که به "عراق جدید" تغییر نام یافت) بر اساس توافقنامه امنیتی امضا شده با آمریکا، سران گروهک تروریستی منافقین با هدف مانع تراشی در برابر عملی شدن این تصمیم، اعضای خود را به آشوب و اغتشاش تحریک کردند که به همین سبب، درگیریهایی طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه(6 تا 8 مرداد) میان اعضای این گروهک و نیروهای امنیتی عراق رخ داد که به گفته یک منبع امنیتی عراق، 11 نفر از ساکنان اردوگاه در این درگیریها کشته شدند، البته گروهک منافقین، شمار کشته شدگان را 12 نفر اعلام کرد.



این در حالی است که سرلشگر ستاد عبدالحسین الشمری فرمانده پلیس استان دیاله عراق از مهلت یک ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای ترک خاک این کشور خبر داده و اعلام کرده بود شمارش معکوس برای اخراج اجباری این گروهک از اول آگوست (10 مرداد)آغاز شد. این مهلت امروز پایان می یابد.

حدود 3500 عضو گروهک منافقین در اردوگاه اشرف واقع در منطقه العظیم در شهر الخالص تابع استان دیاله در شمال بغداد به سر می برند.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.