کسری مخازن دشتهای خراسان رضوی یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است

مهندس علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: عمده کسری مخازن دشت های استان که به میزان یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است ناشی از اضافی برداشت چاه های مجاز است و 85 تا 90 درصد اضافی برداشت از مخازن زیرزمینی تخلفاتی است که از سوی چاه های شناسنامه دار انجام می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از 36 دشت استان هم اکنون 33 دشت در شرایط ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارد چنانکه در برخی دشت های استان در گذشته با حفر 15 تا 20 متر به آب می رسید اما اکنون برای رسیدن به آب باید 300 متر حفر شود.

وی افزود : همچنین افت سطح آب در برخی دشت های استان سالانه به بیش از یک متر رسیده است.

طاهری با بیان اینکه عمده آب مصرفی در بخش کشاورزی است گفت: هم اکنون 91 درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، هفت درصد شرب و دو درصد در صنعت مصرف می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: حجم آب تجدید شونده استان هشت میلیارد و 300 میلیون متر مکعب است که2.3 میلیارد متر مکعب آن به صورت روان آب در رودخانه ها جریان می یابد و مابقی که حدود شش میلیارد متر مکعب است وارد منابع زیرزمینی می شود.

وی افزود: آن مقدار از ذخایر و منابع زیرزمینی که برداشت می شود بیش بر هفت میلیارد و 100 میلیون متر مکعب است که یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب بیش از ذخایر موجود برداشت می کنیم.

وی افزود: این وضعیت موجب افت شدید ذخایر دشت ها شده که در سال های اخیر شدت غیر قابل جبرانی یافته است.