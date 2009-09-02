1700 پروژه کشاورزی و زیربنایی در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌ برداری از دو طرح بزرگ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان اظهار داشت: در مجموع برای اجرای این تعداد پروژه 937 میلیارد و 268 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شده است.

به گفته وی در نتیجه اجرای این پروژه‌ها جمعیتی بالغ بر 105 هزار و 863 خانوار از مزایای آن برخوردار شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: طی چهار ساله برنامه نیز از محل تسهیلات بانکی 25 هزار و 45 پروژه با اعتبار دو هزار و 991 میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی و تسهیلات دریافت کردند که با اجرای آن 24 هزار و 648 خانوار برخوردار و برای 9 هزار و 66 نفر ایجاد اشتغال شده است.

زاری به آغاز بهره ‌برداری از 167 پروژه کشاورزی و زیربنایی استان همزمان با هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل 139 پروژه در زمینه آب و خاک شامل احداث کانال انتقال آب، احیا و مرمت قناتها، جاده بین مزارع، آبیاری تحت فشار، حفر و تجهیز چاه، هفت پروژه باغبانی شامل احداث باغبانی زیتون، پسته، باغات و گلخانه‌ های الگویی، پنج پروژه دامی شامل پرواربندی گوساله، بره، مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری و سه پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شامل شرکت افشره ساز باقران، شرکت بهرام تاپ‌توس و سردخانه است.

وی اظهار داشت: دیگر پروژه‌های افتتاح شده نیز شامل شش پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در قالب کمربند حفاظتی، پیشگیری و مهار آب، آبخیزداری و کنترل سیل است که برای اجرای مجموع پروژه‌ها اعتباری معادل 80 میلیارد و 296 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با اجرای این تعداد پروژه برای 494 نفر ایجاد اشتغال مولد و برای پنج هزار و 819 نفر تثبیت شغل و بالغ بر 20 هزار و 215 خانوار نیز از مزایای این پروژه‌ها در استان بهره ‌مند می‌ شوند.