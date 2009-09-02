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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

برگزاری دومین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم در استان مرکزی

برگزاری دومین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقران الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی مرکزی از برگزاری دومین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم "نورالهدی 2" خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر گفت: مسابقه "نورالهدی 2" از تفسیر جزءهای ششم، هفتم و هشتم قرآن کریم از کتاب تفسیر نمونه همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خواهران و برادران بالای 15 سال می توانند در این مسابقه شرکت کنند، افزود: علاقمندان می‌توانند تا تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری از طریق سایت تلاوت و یا با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی شهر خود ثبت‌نام کنند.

مسئول دارالقران الکریم اداره‌ کل تبلیغات اسلامی مرکزی با اشاره به اینکه آزمون مسابقات "نورالهدی 2" 29 آبان ماه سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌ شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقه آشنایی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با مفاهیم قرآن کریم است.

وی اضافه کرد: جوایز این مسابقه شامل کمک هزینه سفر به عمره مفرده، عتبات عالیات، سوریه، مشهد مقدس، سکه بهار آزادی و ده‌ها جوایز ارزنده دیگر است.

در پایان به شرکت کنندگانی که امتیاز لازم را در این مسابقه کسب کنند مدرک آشنایی با تفسیر جزهای ششم، هفتم و هشتم قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشور اعطا خواهد شد.

کد مطلب 940686

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