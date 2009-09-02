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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

جلالی اعلام کرد:

نخستین خانه قرآن شمال شرق تهران به بهره برداری رسید

نخستین خانه قرآن شمال شرق تهران به بهره برداری رسید

نخستین خانه قرآن منطقه 4 شهرداری تهران در سرای محله گلشن به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه چهار با اعلام این خبر اظهار داشت: مقارن با حلول ماه مبارک رمضان و باتوجه به تاثیر شگرف کلام وحی در جهت تعمیق باورهای دینی و فکری، اولین خانه قرآن منطقه با تلاش اداره فرهنگی درسرای محله گلشن آغاز به کار کرد.

محسن جلالی در ادامه به اقدامات این مکان دینی و اسلامی اشاره کرد و افزود: برنامه های قرآنی الکترونیکی، مهد قرآنی، برنامه های هنری و تبلیغی و آموزش علوم مختلف قرآنی به همراه برپایی محافل قرآنی، نمایشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و تورهای زیارتی از جمله وظایف این مرکز در قبال شهروندان مراجعه کننده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای مدیریت شهری تهران و تغییر سیمای شهر تهران به محیطی دینی و اسلامی به زودی دو خانه قرآن در سراهای محله حکیمیه و تهرانپارس راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 940687

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