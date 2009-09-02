اسلام در کتابهای درسی برزیل نادیده گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، زمانی که علاقه منیر حمدان نسبت به گذشته برای یادگیری اسلام بیشتر شد، تصمیم گرفت به مشخص‌ترین منبع دانش خود یعنی مدرسه رجوع کند.

این درحالی است که این نوجوان برزیلی پس از آن که دریافت تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره اسلام در کتابهای درسی وی وجود ندارد دلسرد شد.

حمدان 13 ساله می گوید: از زمانی که پنج ساله بودم پدرم همه چیز را درباره اسلام و فرهنگ اسلامی به من آموخت، اما وقتی به مدرسه رفتم متوجه شدم آنچه در خانه آموخته ام برای آموزش برزیلی اهمیت ندارد.

تنها دو فصل بسیار کوتاه درباره دین در کتابهای درسی مقطع متوسطه و ابتدایی در نظام آموزشی برزیل وجود دارد که سه صفحه از آن به تمام ادیان و سه صفحه باقی مانده به جنگهای خاورمیانه اختصاص داد اما به جزئیات حائز اهمیت درباره ادیان هیچ اشاره ای نشده است.

حمدان نماینده نسلی از مسلمانان برزیلی است که از فقدان اطلاعات درباره دین خود در نظام آموزشی این کشور رنج می برند.

براساس آمار سال 2001 بیش از 27 هزار مسلمان در برزیل زندگی می کنند، این درحالی است که فدراسیون اسلامی برزیل تعداد مسلمانان این کشور را یک میلیون نفر تخمین می زند.

بیشتر مسلمانان این کشور اهل سوریه، فلسطین و لبنان هستند که در قرن نوزدهم در دوره جنگ جهانی اول و در دهه 1970 در این کشور سکنی گزیدند.

تامیر جلیل از انجمن اسلامی شهر کوریتیبا با اشاره به فقدان منابع درسی درباره اسلام گفت فقدان مدارس اسلامی در کشور نیزاین مشکل را تشدید می کند.

والدین مسلمان برای ثبت نام کردن کودکان خود در مدارس دولتی یا خصوصی تحت فشار گذاشته می شوند اما پس از آن آنها خود را در میانه یک برخورد دینی و فرهنگی عمیق می یابند.

این رهبر مسلمان یادآور شد که عدم آموزش اسلام در مدارس باعث شده که خانواده های مسلمان تلاشهای خود را برای آموزش ابعاد دینی به کودکان مضاعف کنند. اگر در فضای خانه بتوان محیط اسلامی را حفظ کرد در آن صورت شانس انحراف احتمالی آموزش کودک کاهش می یابد.