به گزارش خبرنگار مهر، "آلکاتراز جدید" محصول سال 2001 آمریکا به کارگردانی فیلیپ جی. روث است و دن کین، الیزابت لاکی، مارک شپرد و ریچارد تانر در این فیلم 96 دقیقهای با درجه R ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان "آلکاتراز جدید" آمده است: در حوالی قطب شمال زندانی ساخته میشود که کیلومترها از دنیای عادی فاصله دارد. وقتی برای برخی پروژههای ساختمانی حفاریهایی انجام میشود حفرهای عجیب و نامعلوم به وجود میآید که کسی از چگونگی پدید آمدن آن اطلاع ندارد. با گذشت چند روز از تشکیل حفـره، صداهایی عجیب از درون آن توجه ماموران را جلب میکند.
فیلم تلویزیونی "خانه پدر کجاست؟" جمعه 13 شهریور ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی احمد معظمی و تهیهکنندگی شراره رخام تهیه شده و سعید داخ، رخام و گیتی ساعتچی در آن بازی کردهاند. داستان "خانه پدر کجاست؟" درباره پیرمردی است که خانه خود را میفروشد.
فیلم سینمایی "بینظمی" جمعه 13 شهریورماه ساعت 14:20 به جای فیلم "اول ماه می" از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم را تونی گیگلیو سال 2005 با بازی جیسن استیتم، رایان فیلیپی، وسلی اسنایپس و... ساخت. داستان "بینظمی" درباره یک تبهکار حرفهای است که اقدام به سرقت از بانک مرکزی میکند.
