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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

هفته پنجم لیگ برتر/

اسامی داوران اعلام شد/ فغانی دیدار ذوب آهن - پرسپولیس را قضاوت می‌کند

اسامی داوران اعلام شد/ فغانی دیدار ذوب آهن - پرسپولیس را قضاوت می‌کند

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار حساس ذوب آهن - پرسپولیس را علیرضا فغانی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این دیدار حسن کامرانی‌فر و علیرضا یزدانی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال تهران - سایپا کرج را مسعود مرادی با همراهی جواد تقی‌پور و سعید زارع داوری خواهند کرد.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 13/6/88
* شاهین بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حسین سنجری و سعید قاسمی، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: سعید بطحائی

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه قدس همدان
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: حمید غمزه و حسین طالقانی، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: حاتم بک‌پور

دوشنبه - 16/6/88
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 20:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و علیرضا یزدانی، داورچهارم: قاسم واحدی
ناظر: حسین خوشخوان

* پیکان قزوین - تراکتورسازی تبریز، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و غلام آموزگار، داورچهارم: سیدرسول احمدی
ناظر: فریدون اصفهانیان

* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: عبود سنگاشکن

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 21، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: صادق نوری و محمدرضا منصوری، داورچهارم: عباس نام‌بخش
ناظر: نادر جعفری

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
داور: نوید مظفری، کمک‌ها: مجید شمس و محمدرضا امینی، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: محمدعلی تولائی

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: سعید علی‌نژادیان و رحیم شاهین، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: بهرام مهرپیما

* استقلال تهران - سایپا کرج، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و سعید زارع، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: زاهد بحرینی

کد مطلب 940694

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