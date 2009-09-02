به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این دیدار حسن کامرانیفر و علیرضا یزدانی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال تهران - سایپا کرج را مسعود مرادی با همراهی جواد تقیپور و سعید زارع داوری خواهند کرد.
- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 13/6/88
* شاهین بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: احمد صالحی، کمکها: حسین سنجری و سعید قاسمی، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: سعید بطحائی
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه قدس همدان
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: حمید غمزه و حسین طالقانی، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: حاتم بکپور
دوشنبه - 16/6/88
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 20:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حسن کامرانیفر و علیرضا یزدانی، داورچهارم: قاسم واحدی
ناظر: حسین خوشخوان
* پیکان قزوین - تراکتورسازی تبریز، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و غلام آموزگار، داورچهارم: سیدرسول احمدی
ناظر: فریدون اصفهانیان
* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: غلامرضا جباری، کمکها: مصطفی فراهانی و مهرداد تقیزادگان، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: عبود سنگاشکن
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 21، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: صادق نوری و محمدرضا منصوری، داورچهارم: عباس نامبخش
ناظر: نادر جعفری
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
داور: نوید مظفری، کمکها: مجید شمس و محمدرضا امینی، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: محمدعلی تولائی
* صبای قم - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: هدایت ممبینی، کمکها: سعید علینژادیان و رحیم شاهین، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: بهرام مهرپیما
* استقلال تهران - سایپا کرج، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: مسعود مرادی، کمکها: جواد تقیپور و سعید زارع، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: زاهد بحرینی
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