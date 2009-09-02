به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این دیدار حسن کامرانی‌فر و علیرضا یزدانی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال تهران - سایپا کرج را مسعود مرادی با همراهی جواد تقی‌پور و سعید زارع داوری خواهند کرد.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 13/6/88

* شاهین بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حسین سنجری و سعید قاسمی، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: سعید بطحائی

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه قدس همدان

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: حمید غمزه و حسین طالقانی، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: حاتم بک‌پور

دوشنبه - 16/6/88

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 20:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و علیرضا یزدانی، داورچهارم: قاسم واحدی

ناظر: حسین خوشخوان

* پیکان قزوین - تراکتورسازی تبریز، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و غلام آموزگار، داورچهارم: سیدرسول احمدی

ناظر: فریدون اصفهانیان

* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: عبود سنگاشکن

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 21، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: صادق نوری و محمدرضا منصوری، داورچهارم: عباس نام‌بخش

ناظر: نادر جعفری

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

داور: نوید مظفری، کمک‌ها: مجید شمس و محمدرضا امینی، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

ناظر: محمدعلی تولائی

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: سعید علی‌نژادیان و رحیم شاهین، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: بهرام مهرپیما

* استقلال تهران - سایپا کرج، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و سعید زارع، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: زاهد بحرینی