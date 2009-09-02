خیابان هنر شهر تهران در آنکارا با استقبال مواجه شد

به گزارش خبرگزاری تهران، خیابان هنر شهر تهران به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا با اجرای برنامه های نقالی، ابتهال خوانی، پرده خوانی شاهنامه، موسیقی، تواشیح خوانی به زبان استامبولی و اجراهای چهارزبانه، خطاطی، تذهیب و نمایشگاه عکس و پوستر دعا و نیایش، رمضان در تهران و جاذبه‌های توریستی ایران به همراه نمایش فیلم‌های رمضان ایرانی در آنکارا شکل گرفت.

خیابان هنر شهر تهران از پر مخاطب‌ترین بخش‌های جشنواره بین المللی رمضان در ترکیه بوده است. هنرمندان ایرانی همچنین در دو شبکه تلویزیونی پر مخاطب ترکیه به نام‌های «دوست تی ‌وی و اولکه تی وی» که با بیش از 10 میلیون نفر مخاطب در کشور ترکیه جزء پربیننده‌ترین شبکه‌های تلویزیونی ترکیه محسوب می‌شود به اجرای برنامه زنده پرداختند.

از دیگر برنامه‌های این سازمان به منظور تعاملات فرهنگی با سایر کشورها، جشنواره رحمه للعالمین است که به همت فرهنگسرای ملل در فرهنگسرای خانواده، مهر و ارسباران و ملل با حضور کشورهای افغانستان، سودان، پاکستان، ترکیه و سوریه هم اکنون در حال برگزاری است.