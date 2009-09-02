9700 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی قرار دارند

دکتر تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خودکفایی زنان و مددجویان تحت پوشش از اولویت ها در برنامه ریزی های این سازمان است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 9 هزار و 766 زن سرپرست خانوار که با مجموع افراد خانواده به بیش از 45 هزار نفر می رسند در استان از خدمات حمایتی این سازمان بهره مند می شوند.

شکیب افزود: در این راستا تا کنون در استان بیش از 100 گروه همیار زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است که در هر یک از آنان هفت تا 15 زن سرپرست خانوار مشغول فعالیت در مشاغل و حرفه های مختلف از جمله آشپزی، نانوایی، خیاطی، مهد کودک، پرورش قارچ و غیره مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: مشارکت مردم در امور بهزیستی فقط به کمک مالی محدود نمی‌شود تا جایی که بسیاری از خدمات مراکز دولتی و غیر دولتی، هم اینک توسط گروه‌های داوطلب و به صورت رایگان انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه دو هزار گروه داوطلب همیار تخصصی در سطح استان این سازمان را در ارائه خدمات حمایتی، پیشگیری، بازتوانی و غیره یاری می دهند گفت: این گروه های همیار شامل متخصصان مختلف از جمله پزشکان، وکلا، دندانپزشکان، مهندسان و غیره است که به صورت داوطلبانه به مددجویان تحت پوشش سازمان ارائه خدمت می دهند.