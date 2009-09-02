دلیجان کمترین و شازند بیشترین نرخ بیکاری را در استان مرکزی دارد

امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر اساس آخرین آمار که در سال 86 تهیه شده، نرخ بیکاری این استان 10.4 دهم درصد است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان خمین 13.3 دهم درصد است، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار بیش از پنج هزار نفر جویای شغل در اداره کار و امور اشتغال شهرستان خمین ثبت نام کرده اند، ضمن آنکه ممکن است عده ای از بیکاران در این اداره ثبت نام نکرده باشند.

به اعتقاد وی جذب سرمایه گذاران، اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت تسهیلات از جمله عواملی هستند که می توانند در کاهش آمار جمعیت بیکار استان تاثیرگذار باشند.

به گفته احمدی، در برنامه پنجم توسعه برای اشتغال 89 هزار نفر در سطح استان تدابیر لازم اندیشیده شده است.