خیابان هنر شهر تهران در آنکارا با استقبال مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد خیابان هنر تهران به همت سازمان با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا برنامه‌های نقالی، ابتهال‌خوانی، پرده‌خوانی، موسیقی الهی، تواشیح به ترکی استامبولی، خطاطی، تذهیب و نمایشگاه عکس و پوستر دعا و نیایش، رمضان در تهران و جاذبه‌های توریستی ایران به همراه نمایش فیلم‌های رمضان ایرانی در آنکارا برگزار شد.

خیابان هنر تهران از پرمخاطب‌ترین بخش‌های جشنواره بین‌المللی رمضان در ترکیه بوده است. هنرمندان ایرانی همچنین در دو شبکه تلویزیونی پرمخاطب ترکیه به نام‌های دوست تی ‌وی و اولکه تی وی که با بیش از 10 میلیون نفر مخاطب جزو پربیننده‌ترین شبکه‌های تلویزیونی ترکیه محسوب می‌شود، به اجرای برنامه زنده پرداختند.

از دیگر برنامه‌های این سازمان به منظور تعاملات فرهنگی با سایر کشورها، جشنواره رحمة للعالمین است که به همت فرهنگسرای ملل در فرهنگسرای خانواده، مهر و ارسباران و ملل با حضور کشورهای افغانستان، سودان، پاکستان، ترکیه و سوریه هم اکنون در حال برگزاری است.