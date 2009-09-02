نسبت طلاق به ازدواج در خراسان جنوبی یک به 16 است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی موحدی‌ خواه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 183 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.17 درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: 122 مورد طلاق شهری و 61 واقعه طلاق در این مدت مربوط به روستا است.

معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی از کاهش 6.25 درصدی ازدواج طی این مدت در استان خبر داد و گفت: دو هزار و 924 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و 583 واقعه شهری و هزار و 341 واقعه روستایی است.

موحدی ‌خواه خاطرنشان کرد: بیشترین ازدواج به ثبت رسیده برای زنان و مردان بین سن 20 تا 24 سال بوده که به ترتیب رقمی معادل هزار و 149 و هزار و 631 نفر را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال جاری چهار هزار و 441 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 271 نوزاد پسر و دو هزار و 170 نوزاد دختر هستند.

معاون حقوقی و سجلی اداره‌ کل ثبت احوال خراسان جنوبی از رشد 1.37 درصدی ولادت در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: نسبت جنسی ثبت واقعه ولادت در این مدت 105 است، یعنی به ازای هر 100 تولد دختر، 105 نوزاد پسر متولد شده‌ اند.

به گفته وی از مجموع ولادت ثبت شده هزار و 831 واقعه مربوط به روستا و دو هزار و 610 مورد مربوط به شهر است.

موحدی خواه به افزایش 1.44 درصدی مرگ و میر در استان طی چهار ماه گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در چهار ماهه نخست سال جاری 988 نفر فوت کرده ‌اند که از این تعداد 561 نفر مرد و 427 نفر زن بودند.