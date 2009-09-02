61 پروژه نوسازی مدارس در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دست نیان ظهر چهارشنبه در جریان مراسم افتتاح آموزشگاه راهنمایی شهید مدرس خفر افزود: این پروژه ها در قالب بیش از 336 کلاس درس و با اعتبار 380 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: همچنین در ایام هفته دولت امسال نیز 73 پروژه آموزشی در سطح استان فارس با اعتباری معادل 160 میلیارد ریال افتتاح شد که در مجموع می توان گفت در این مدت بیش از 134 پروژه با 531 کلاس درس و 540 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس فارس همچنین اعلام کرد: اعتبارات مدرسه سازی دولت نهم در سطح استان فارس به طور میانگین بیش از سه برابر دولتهای گذشته ارزیابی شده است.

در ادامه مراسم معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس نیز بیان کرد: دولت نهم طی مدت فعالیت خود اقدامات موثر و مناسب را صورت داده اما باز هم باید تلاشهای مضاعفی برای رفع محرومیتها صورت گیرد که به طور قطع ادامه این خدمات دهی در دولت دهم شتاب بیشتری خواهد گرفت.

محمد رضی حدائق تصریح کرد: فعالیت در اداره کل نوسازی مدارس نیز در خور تحسین بوده و با توجه به اعتبارات مناسبی که در اختیار این سازمان قرار گرفته فعالیت بسیار چشمگیری نیز از سوی این مجموعه در حوزه آموزش صورت گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز این حجم گسترده فعالیتها در بخش نوسازی مدارس همچنان ادامه یابد.

در ادامه مراسم مدرسه راهنمایی شهید مدرس خفر در شهر باب انار با اعتباری معادل 355 میلیون تومان و مساحتی حدود دو هزار و 800 متر به بهره برداری رسید. این آموزشگاه دارای 880 متر مربع زیربنا شش باب کلاس و چهار بابا اتاق است.