تخفیف 50 درصدی ویژه ماه رمضان برای تبدیل دفترچه روستایی به بیمه ایرانیان

علیرضا خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: یکی ازامکانات فراهم شده برای توسعه بیمه و گسترش پوشش بیمه ای در جامعه طرح بیمه ایرانیان است در این طرح کسانی که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه ای نیستند، با پرداخت 50 درصد حق سرانه 21 هزار تومان به مدت یکسال صاحب دفترچه بیمه خدمات درمانی خواهند شد و از کلیه خدمات مورد تعهد سازمان در بخش سرپایی و بستری استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از شش هزار متقاضی برای بیمه ایرانیان در استان بوده است، افزود: امیدواریم بر این تعداد افزوده شود و افراد سالم قبل از بیماری به فکر پوشش بیمه درمانی باشند و در قالب طرح بیمه ایرانیان از خدمات مربوطه استفاده کنند.

وی در خصوص شرایط تخفیف ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: این طرح برای روستاییانی است که در حال حاضر در شهرها زندگی می کنند و دارای بیمه روستایی هستند این افراد با مراجعه به ادارات بیمه خدمات درمانی یا نمایندگیهای موجود در سطح شهرها می توانند از تخفیف خاص 50 درصد ماه مبارک رمضان برای تبدیل دفترچه بیمه روستایی به بیمه ایرانیان برخوردار شوند.