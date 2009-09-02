خراسان رضوی با کمبود 21 هزار متر فضای سالن مطالعه روبرواست

سیدجواد سادات فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طب‍ق‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ارد‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ب‍ه‌ ‌از‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر 150 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ب‍‍ای‍د ی‍ک‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ه‌ ‌از‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر، ی‍ک‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ک‍وچ‍ک‌ وج‍ود د‌اش‍ت‍ه‌ ب‍‍اش‍د.

م‍دی‍ر نهاد ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ عمومی خ‍ر‌اس‍‍ان‌ رض‍و‌ی گفت: ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ‌از‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر ن‍ف‍ر ب‍‍اس‍و‌اد، س‍ه‌ ج‍ل‍د ک‍ت‍‍اب، ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر 1.5 ‌ع‍دد ص‍ن‍دل‍‍ی‌ و ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر ص‍ن‍دل‍‍ی‌ 2.5 م‍ت‍ر ف‍ض‍‍ا و ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر ‌ه‍ز‌ار ج‍ل‍د ک‍ت‍‍اب، 5.5م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍زن‌ ب‍‍ای‍د م‍وج‍ود ب‍‍اش‍د.

سادات فاطمی گفت: ‌ای‍ن‌ در ح‍‍ال‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در خ‍ر‌اس‍‍ان‌ رض‍و‌ی ب‍‍ا ‌اح‍ت‍س‍‍اب‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ پ‍ن‍ج‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 593 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر، ت‍ن‍‍ه‍‍ا 9 ‌ه‍ز‌ار و 935 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍‍ال‍ن‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ و ن‍ی‍ز ‌ه‍ف‍ت‌ ‌ه‍ز‌ار و 141 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ م‍س‍‍اح‍ت‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍زن‌ وج‍ود د‌ارد.

ف‍‍اطم‍‍ی‌ گ‍ف‍ت: ب‍ر ‌ای‍ن‌ ‌اس‍‍اس‌ در حال حاضر ب‍‍ا ک‍م‍ب‍ود 21‌ه‍ز‌ار م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍‍ال‍ن‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ م‍و‌اج‍ه‌ ‌ه‍س‍ت‍ی‍م.

م‍دی‍ر نهاد ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ عمومی خ‍ر‌اس‍‍ان‌ رض‍و‌ی تصریح کرد: م‍س‍‍اح‍ت‌ س‍‍ال‍ن‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ در م‍ش‍‍ه‍د، دو ‌ه‍ز‌ار و 585 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍زن‌ ک‍ت‍‍اب‌ ن‍ی‍ز دو ‌ه‍ز‌ار و 250 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌.

ف‍‍اطم‍‍ی‌ ‌اف‍زود: ب‍‍ا ‌اح‍ت‍س‍‍اب‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ دو م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 800 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر‌ی‌ مشهد، این شهرستان ب‍‍ا ک‍م‍ب‍ود 10 ‌ه‍ز‌ار و 750 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‍‍ی‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ م‍و‌اج‍ه‌ است.

