مجید رجبی معمار درباره انتخاب ده‌نمکی برای کارگردانی مجموعه نوروزی شبکه تهران به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه مجموعه نوروزی با نظارت ده‌نمکی در حال نگارش است. ده‌نمکی از مستندسازهای خوب است و با آنکه تجربه ساخت فیلم سینمایی نداشت، اما در آثار خود نشان داد در این زمینه موفق است. ده‌نمکی از کارگردانان توانمند است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم او در تجربه جدید خود که مجموعه‌سازی برای تلویزیون است، موفق شود و همان موفقیت آثار سینمایی خود را تکرار کند. هدف ما تهیه یک مجموعه نوروزی مناسب برای مخاطبان است. در مجموع شبکه تهران دنبال جذب کارگردانان سینما برای کارگردانی مجموعه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی است و در سال‌های اخیر توانسته‌ایم کارگردان خوب سینما را جذب کنیم.