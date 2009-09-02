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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

شریفی اعلام کرد:

پل روشندلان باید تا اول مهر ماه به بهره برداری برسد

پل روشندلان باید تا اول مهر ماه به بهره برداری برسد

معاون امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر سرعت و دقت بیشتر نسبت به اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه هفت گفت: پل روشندلان باید تا اول مهر ماه مورد بهره برداری قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عیسی شریفی" با حضور در این منطقه و دیدار با شهردار و معاونان و مدیران منطقه نسبت به اجرای پروژه های عمرانی در سطح این منطقه تاکید کرد و گفت: برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه باید دقت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران نسبت به اجرای پروژه های بزرگراه امام علی (ع)، شهید صیاد شیرازی، میدان امام حسین (ع)، تعریض خیابان دماوند، راه اندازی پل روشندلان و زندان قصر تاکید کرد و گفت: باید پل روشندان تا اول مهر ماه راه اندازی شود و به پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی سرعت بیشتری داد.

کد مطلب 940729

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