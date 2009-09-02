با افرادی که شأن قضاوت را رعایت نکنند برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شفیعی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه خود افزود: مسلم است که شان قضا از شئون حکومت الهی است و مقام قضاوت الهی جایگاه انبیاء و سپس اوصیای الهی است و در دوران غیبت این وظیفه بر عهده‌ مقام نیابت امام معصوم سنگینی می‌کند و قضات واجد شرایط به امر قضا اشتغال دارند.

وی افزود:‌ دستگاه قضایی ضامن اجرای قوانین و مقررات خواهد بود و به فرموده‌ رهبر معظم انقلاب غایت مطلوب دستگاه قضایی این است که وضع قوه قضاییه به آنجا برسد که هر کس در جامعه اسلامی احساس کرد که به او ظلمی شده دلخوش باشد که به قوه قضاییه مراجعه می‌کند و این مرجع مشکلش را حل می‌کند.

دادستان جدید انتظامی قضات گفت: نظارت دقیق بر حسن جریان امور در دستگاه قضایی و اجرای حقوق عامه در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است. با توجه به تعدد مراجع نظارتی باید هماهنگی لازم میان دستگاه نظارتی معمول شود تا نظارت با دقت و سرعت انجام شود و در جهت اصلاح امور گام‌های مثتبی برداشته شود.

شفیعی تاکید کرد: باید امر گزینش و آموزش و پرورش قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.