صادرات 161 میلیون دلار کالاهای صنعتی از استان مرکزی

علیرضا زواشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان صادرات از 40 واحد صنعتی در قالب بیش از 50 ماده صادراتی از جمله محصولات غذایی، بهداشتی، فلزی، آلومینیوم، دوده صنعتی، سیمان و انواع شیشه جام بوده که به کشورهای اروپایی آسیایی و آفریقایی صادر شده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال 137 فقره جواز تاسیس و توسعه و 67 فقره بهره‌برداری برای صنایع استان صادر شده است که با صدور این مجوزها زمینه اشتغالزایی شش هزار و 880 نفر فراهم می‌شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی از افتتاح 14 واحد صنعتی در هفته دولت در استان مرکزی خبر داد و بیان داشت: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ریالی 240 میلیارد و 600 میلیون ریال و سرمایه‌گذاری ارزی 478 هزار و 200 دلار به بهره‌برداری رسیدند.

وی با تاکید براینکه با راه‌اندازی این واحدها زمینه اشتغال 369 نفر در شهرستان‌های اراک، ساوه، تفرش، محلات، زرندیه و دلیجان فراهم شده است اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 493 واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه‌گذاری 60 هزار و 623 میلیارد ریال و 96 هزار و 264 نیروی کار در استان مرکزی فعالیت دارد.

زاوشی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 49 واحد تولیدی و صنعتی در استان با سرمایه‌گذاری 620 میلیون ریال و 834 فرصت شغلی جدید راه اندازی شده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 270 معدن فعال با سرمایه 385 میلیارد و 102 میلیون ریال، ظرفیت اسمی هشت میلیون و 254 هزار و 50 تن ماده معدنی و دو هزار و 425 نیروی کار نیز در استان فعال است.