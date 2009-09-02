افزایش 49 درصدی درآمدهای گمرکات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحمان شریفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان درآمد گمرکات استان در سال جاری بالغ بر 950 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد رشد داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد مسافران ورودی و خروجی از مرزهای زمینی، هوایی و ریلی استان طی این مدت 520 هزار نفر بود، افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ مسافر ورودی 10 درصد و از لحاظ تعداد مسافر خروجی هفت درصد بیشتر شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین از صادرات 186 میلیون دلاری در سال جاری خبر داد و افزود: بالغ بر 175 هزار تن کالا به ارزش بیش از 186 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده که این مقدار در مقام مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 27 و از نظر ارزش 31 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی عمده کالاهای صادراتی را محصولات پتروشیمی، میوه‌های تازه، محصولات کشاورزی، سیمان، مواد غذایی و کالاهای صنعتی دانست و گفت: این اقلام به کشورهای ارمنستان، ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان شرقی و اکراین صادر شده است.

ناظر گمرکات استان اظهار داشت: در سال‌‌ جاری بالغ بر 175 هزار تن کالا به ارزش بیش از 405 میلیون دلار از گمرکات استان آذربایجان شرقی به کشور وارد شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هشت درصد و از نظر ارزش پنج درصد رشد نشان می‌دهد.

شریفی عمده کالاهای وارداتی را نیز سیگار، چوب، اشیای پلاستیکی، آهن آلات، مواد اولیه پلاستیکی و لوزام برقی عنوان کرد که از کشورهای آلمان، انگلستان، اتریش، ایتالیا و امارات پس از انجام تشریفات گمرکی از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.