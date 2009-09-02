رهبران قبایل افغانستان خواستار استعفای کرزای شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در آستانه پیروزی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رهبران قبایل این کشور به منظور اعلام یک پیروز واقعی در انتخابات و برقراری امنیت در کشور توسط دولت موقت خواستار استعفای رئیس جمهوری فعلی افغانستان شدند.

رهبران قبایل افغانستان روز سه شنبه در شهر کابل گردهم آمدند و درباره استعفای کرزای گفتگو کردند.

آنتی وار در ادامه می افزاید : حامد کرزای درحالی از دیگر نامزدها پیشی گرفته است که هر روز گزارشهای بیشتری درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان منتشر می شود.

بر اساس این گزارش، در شکایتهای موجود به فروختن آرا به مبلغ کمتر از هشت دلار در روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و استفاده از جوهر پاک شدنی اشاره شده است.

همچنین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که تاکنون 700 گزارش مبنی بر تقلب در انتخابات و تهدید رای دهندگان منتشر شده است.

با شمارش 50 درصد از آرا ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان "حامد کرزای" صدرنشینی خود را در برابر عبدالله عبدالله رقیب سرسخت خود حفظ کرده است. با این حال با توجه به اینکه احتمال کسب اکثریت در ادامه شمارش آرا توسط کرزای ضعیف است، پیش بینی می شود انتخابات به دور دوم کشیده شود.