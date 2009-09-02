eBay سرویس اسکایپ را واگذار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکایپ سرویس پیامهای فوری (چت) و همچنین برقراری تماسهای ارزان از راه اینترنت (VoIP) است.

eBay بزرگترین حراج آنلاین دنیا که بنیانگذار آن "پیر امیدیار" است در سال 2005 اسکایپ را به قمیت 6/2 میلیارد دلار خریداری کرد.

درآمد اسکایپ سالانه 25 درصد افزایش می یابد. اطلاعات eBay نشان می دهد که این نرم افزار می تواند تا پایان سه ماهه دوم سال جاری 170 میلیون دلار درآمد داشته باشد.

تا پایان ماه ژوئن 5/480 میلیون کاربر در سرویس اسکایپ عضو شده اند.

اسکایپ به کاربران خود در تمام دنیا اجازه می دهد که از راه رایانه به رایانه به صورت رایگان با سایر کاربران اسکایپ تماس بگیرند و از طریق تلفنهای ثابت و تلفن های همراه با یک قیمت بسیار کم تماسهای خود را انجام دهند.

با وجود این، اسکایپ از زمانی که از سوی eBay خریداری شده هیچ توسعه قابل توجهی به دست نیاورده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، اکنون مقامات eBay اعلام کرده اند یک گروه از سرمایه گذاران خصوصی نسبت به خرید این سرویس ارتباطات اینترنتی ابزار علاقه کرده اند.