اجرای پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان های نفتی اهواز و رامین

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، حسن امیری بختیار افزود: اجرای چند پروژه لرزه نگاری سه بعدی در میدانهای نفتی مناطق نفت خیز جنوب در دست مطالعه و برنامه این شرکت است که لرزه نگاری سه بعدی دو میدان یاد شده در اولویت اجرایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مراحل مقدماتی انجام مناقصه دو پروژه لرزه نگاری یاد شده در حال انجام است، میدان نفتی اهواز یکی از بزرگ ترین میدان های نفتی کشور واقع در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و میدان رامین نیز در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان واقع است.

امیری بختیار در باره پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان بی بی حکیمه نیز گفت: این پروژه با مشارکت دو شرکت OEID و شرکت عملیات اکتشاف نفت و در همسویی با مطالعات اولیه برای توسعه میدان های بی بی حکیمه، کیلورکریم و سیاه مکان اجرا خواهد شد.

وی افزود: این پروژه در محدوده ای به وسعت دو هزار و 56 کیلومتر مریع و با هدف بررسی ساختار دقیق زیر سطحی سازندهای آسماری، گروه بنگستان و خامی انجام می شود.

معاون زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در باره پروژه های انجام شده در حوزه لرزه نگاری سه بعدی یادآور شد: اخیرا با تلاش کارکنان مناطق نفت خیز جنوب، عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان رامشیر در محدوده ای با گستره 530 کیلومتر مربع با موفقیت انجام شد؛ این پروژه مهم با اعتبار شش میلیون یورو انجام شد که با پردازش اطلاعات به دست آمده، داده های بسیار مفیدی در اختیار مهندسی نفت و مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار خواهد گرفت.

امیری بختیار تصریح کرد: پس از مراحل فرآیند اطلاعات، داده های حاصل از انجام لرزه نگاری سه بعدی تفسیر می شوند و پس از مشخص شدن ساختار سه بعدی مخزن رامشیر، اطلاعات تکمیلی برای تصمیم گیری نهایی در باره نوع رفتار با این میدان به امور مهندسی مخازن مناطق نفت خیز جنوب تحویل داده می شود.