جایزه‌ ادبی اصفهان در زمان مقرر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی این اداره‌‌کل با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر، نسبت به خبری با تیتر "تعویق شش‌ماهه جایزه ادبی اصفهان به دلیل مرخصی دبیر!" واکنش نشان داد که متن کامل آن به همراه توضیح مهر در زیل منتشر می‌شود.

توضیح اداره‌کل ارشاد اصفهان درباره خبر مهر

احتراماً ضمن تشکر از همکاری و مساعدتهای آن خبرگزاری محترم در خصوص انعکاس اخبار و فعالیتهای فرهنگی و هنری این اداره‌ کل به آگاهی می‌رساند با توجه به درج خبری با عنوان "تعویق شش ماهه جایزه ادبی اصفهان به دلیل مرخصی دبیر!" در تاریخ 8 شهریور ماه ساعت 12:27 به شماره 938464 خبر مذکور مورد تائید این اداره کل نمی‌باشد و جشنواره در موعد مقرر برگزار و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی نسبت به تصحیح خبر یادشده اقدام گردد. شایان ذکر است در صورت امکان در خصوص چگونگی دریافت این خبر نیز توضیحات مقتضی به این اداره‌ کل اعلام گردد.

توضیح مهر

در مطلب مذکور بر برگزاری هفتمین جایزه ادبی اصفهان در "موعد مقرر" - نکته مورد بحث در خبر مهر - تاکید شده اما درباره این موعد مقرر تنها به ذکر جمله "اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد" اکتفا شده است.