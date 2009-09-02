هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح کپر زدایی اختصاص یافت

ابراهیم سعید در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هزار میلیارد ریال اعتبار در راستای اجرای طرح کپرزدایی در روستاهای جنوب استان کرمان در سال جاری اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی جایگزین کپر در روستاهای محروم جنوب استان کرمان پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: این اعتبار خاص کپرنشینان جنوب استان و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.

سعید در ادامه با اشاره به اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته به متقاضیان مسکن خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای خرید، ساخت، تعمیر و قرض الحسنه به متقاضیان ارائه شده است.

وی عنوان کرد: تسهیلات بانک مسکن در سال گذشته منجر به ساخت هزار و 350 واحد مسکونی در سطح استان کرمان شده است.