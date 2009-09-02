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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

در کرمان؛

هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح کپر زدایی اختصاص یافت

هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح کپر زدایی اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن کرمان از اختصاص هزار میلیارد ریالی تسهیلات بانکی در راستای اجرای طرح کپر زدایی در استان خبر داد.

ابراهیم سعید در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هزار میلیارد ریال اعتبار در راستای اجرای طرح کپرزدایی در روستاهای جنوب استان کرمان در سال جاری اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی جایگزین کپر در روستاهای محروم جنوب استان کرمان پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: این اعتبار خاص کپرنشینان جنوب استان و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.

سعید در ادامه با اشاره به اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته به متقاضیان مسکن خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای خرید، ساخت، تعمیر و قرض الحسنه به متقاضیان ارائه شده است.

وی عنوان کرد: تسهیلات بانک مسکن در سال گذشته منجر به ساخت هزار و 350 واحد مسکونی در سطح استان کرمان شده است.

کد مطلب 940754

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