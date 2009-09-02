۳۵ نمایشگاه صنایع دستی در کرمانشاه برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور معرفی و اجرای سیاست تقویت رشد و توسعه تولید و فروش مصنوعات دست ساز در پنج ماه نخست سال جاری هنرمندان صنایع دستی استان در 35 نمایشگاه شرکت کردند.

وی ادامه داد: صنعتگران صنایع دستی و رشته های مختلف از جمله گلیم، گیوه، جاجیم، پوشاک محلی، نساجی(موج و اهرامی بافی) نخ ریسی، گبه بافی، سبد بافی، حصیر بافی، ساخت ساز سنتی، معرق، منبت، نازک کاری روی چوب، خاتم، چرم، رنگرزی سنتی، طراحی روی شیشه، سفال، شیشه، سرامیک، سرمه دوزی، منجوق دوزی، زیورآلات سنتی، چاقوسازی، صنایع دریایی، قلمزنی و ... شرکت کردند.

سپهر افزود: از تعداد 35 نمایشگاه تعداد پنج نمایشگاه سراسری بوده در استانهای کرمانشاه، اردبیل، تهران، کرمان، مرکزی، تعداد چهار نمایشگاه منطقه ای بوده در استان ایلام، لرستان، دو نمایشگاه در کرمانشاه، تعداد 18 نمایشگاه استانی بوده در استان کرمانشاه، تعداد 20 نمایشگاه برگزار کننده و 15 نمایشگاه شرکت کننده بوده ایم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم برای بهره مندی مفیدتر و وسیعتر از قابلیتهای صنایع دستی بتوانیم صنایع دستی را آسیب شناسی کنیم و مشکلات آن را از چرخه تولید تا مصرف شناسایی و برطرف کنیم.