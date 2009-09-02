گودبرداری غیراصولی در گرگان تلفات انسانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این حادثه که ماه گذشته روی داد، موجب مصدومیت جزیی دو نفر شد و خسارتهای مالی به بار آورد.

براثر این حادثه، دیواره های پشتی هفت باب مغازه به طول بیش از 50 متر واقع در ابتدای میدان وحدت (بانک ملت) تا پاساژ شیرنگی تخریب شد.

روند گودبرداری غیراصولی در فرآیند ساختمان سازی در سالهای اخیر در گلستان، موجی از نگرانی را بین مسئولان و شهروندان استان دامن زده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز گلستان، نسبت به گودبرداری غیراصولی در ساخت و سازها در شهر گرگان هشدار داد.

علی شعبانی افزود: شهرداری کنترل و نظارت بیشتری در اجرای طرحهای ساختمانی داشته باشد و تسریع در اجرای طرحهای ساختمانی و پرشدن گودبرداری های معطل شده برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی نیاز ضروری است.

وی اظهار داشت: بی توجهی به این امر موجب فروریختن ساختمانهای مجاور املاک گودبرداری شده می شود و باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.