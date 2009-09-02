به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه سپتامبر میلادی فدراسیون بینالمللی شطرنج فهرست جدی درجه بینالمللی بازیکنان این رشته را اعلام کرد.
براین اساس استاد بزرگ "وسلین توپالف" از بلغارستان با درجه 2813 همچنان در صدر این فهرست قرار دارد. ضمن اینکه "ویسواناتان آناند" استاد بزرگ هند و "لئون آرونیان" از ارمنستان به ترتیب با درجه 2788 و 2773 در رده دوم و سوم این فهرست قرار دارند.
براساس این فهرست استاد بزرگ احسان قائم مقامی همچنان با ریتینگ 2579 صدرنشین فهرست درجه بینالمللی بازیکنان ایرانی است. الشن مرادی و مرتضی محجوب نیز با درجههای 2547 و 2503 دوم و سوم هستند.
ضمن اینکه در بخش بانوان استاد بزرگ مجارستانی با نام «یودیت پولگار» با درجه 2687 در صدر قرار دارد. ردههای دوم و سوم این فهرست به "هومپی کونرو" و "ییفان هائو" شطرنجبازان هندی و چینی اختصاص دارد. درجه بینالمللی این دو بازیکن به ترتیب 2595 و 2585 است.
اما در این بخش استاد بزرگ آتوسا پورکاشیان با ریتنیگ 2304 بالاتر از دیگر شطرنجبازان ایرانی قرار دارد. شادی پریدر و شایسته قادرپور که به ترتیب دارای درجه بینالمللی 2251 و 2179 هستند در ردههای دوم و سوم قرار دارند.
نظر شما