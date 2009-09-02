‏به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه سپتامبر میلادی فدراسیون بین‏المللی شطرنج فهرست جدی درجه بین‏المللی بازیکنان این رشته را اعلام کرد.

براین اساس استاد بزرگ "وسلین توپالف" از بلغارستان با درجه 2813 همچنان در صدر این فهرست قرار دارد. ضمن اینکه "ویسواناتان آناند" استاد بزرگ هند و "لئون آرونیان" از ارمنستان به ترتیب با درجه 2788 و 2773 در رده دوم و سوم این فهرست قرار دارند.

براساس این فهرست استاد بزرگ احسان قائم مقامی همچنان با ریتینگ 2579 صدرنشین فهرست درجه بین‌المللی بازیکنان ایرانی است. الشن مرادی و مرتضی محجوب نیز با درجه‏های 2547 و 2503 دوم و سوم هستند.

ضمن اینکه در بخش بانوان استاد بزرگ مجارستانی با نام «یودیت پولگار» با درجه 2687 در صدر قرار دارد. رده‎های دوم و سوم این فهرست به "هومپی کونرو" و "ییفان هائو" شطرنج‎بازان هندی و چینی اختصاص دارد. درجه بین‎المللی این دو بازیکن به ترتیب 2595 و 2585 است.

اما در این بخش استاد بزرگ آتوسا پورکاشیان با ریتنیگ 2304 بالاتر از دیگر شطرنجبازان ایرانی قرار دارد. شادی پریدر و شایسته قادرپور که به ترتیب دارای درجه بین‎المللی 2251 و 2179 هستند در رده‏های دوم و سوم قرار دارند.