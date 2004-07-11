حق التدريسي ها بتدريج از سيستم آموزشي كشور حذف مي شوند

محمود ابراهيمي در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در باره به مخاطره افتادن امنيت شغلي معلمان با واگذاري اختيار كاهش آنها به مديران ، با تاكيد بر اينكه بيشترين آمار حذف نيروهاي انساني مدارس توسط مدير، مختص نيروهاي اداري است ، افزود : بر اساس حقي كه در طرح قيمت تمام شده به مدير مدرسه واگذار شده است ، مدير مدرسه مي تواند تا 20 درصد از نيروهاي انساني مدرسه را حذف كند .

وي با اشاره به اينكه كاهش 20 درصدي نيروهاي مدرسه توسط مدير ، سبب افزايش كيفيت آموزشي مدرسه مي شود ، گفت : در طرح قيمت تمام شده مدير مدرسه مي تواند بر اساس ميزان اعتباري كه دارد با انتخاب معلمان و كادر مدرسه سبب صرفه جويي در هزينه ها شود و اعتبار صرفه جويي شده را صرف ارتقاي كيفيت آموزشي مدرسه و گذاشتن كلاس هاي فوق برنامه براي دانش آموزان كند.

معاون مشاركت هاي مردمي وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه در طرح قيمت تمام شده سرانه دانش آموزي يك جا در اختيار مدير مدرسه قرار مي گيرد ، افزود : بر اساس طرح قيمت تمام شده مدير مدرسه با حذف معلمان ضعيف از سيستم آموزشي سعي در ارتقاي كيفيت آموزشي دارد و بر اين اساس تمام هزينه هاي مدرسه از حقوق معلم تا ميزان پاداش وي را نيز مدير مدرسه تعيين و پرداخت مي كند.

گفتني است در حال حاضر بيش از 80 هزار نيروي حق التدريس در وزارت آموزش و پرورش مشغول به كارهستند.