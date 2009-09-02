تغییری در نحوه فعالیتهای دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکیان در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر اینکه دبیرخانه این هیئت از زیر مجموعه وزارت ارشاد خارج شده و زیر نظر مستقیم هیئت نظارت انجام وظیفه خواهد کرد گفت: مطابق تبصره 3 ماده 10 قانون مطبوعات دبیرخانه هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و زیر نظر هیئت انجام وظیفه می‌کند و طی 23 سال گذشته هم چنین بوده است و در حال حاضر هم همین طور عمل می‌شود و در آینده نیز این چنین خواهد بود.

وی اضافه کرد: عملکرد جاری هیئت نظارت حاکی از این روند قانونی بوده و اتفاق تازه‌ای رخ نداده است و احتمالاً نقل قول ذکر شده از زبان یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها با دقت لازم مطرح نشده است.

ملکیان ادامه داد: تمامی جلسات گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات به طور قانونی برگزار شده است و براساس این قانون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاسخگوی عملکرد این هیئت در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح است.