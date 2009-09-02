زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه مربوط به زمان و مکان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد روز پنجشنبه 12 شهریور ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net و همچنین روزنامه آفرینش و فرهیختگان منتشر می شود.

نتایج آزمون مذکور از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 12 شهریور ماه در پایگاه اینترنتی اعلام نتایج آزمون به نشانی www.azmoon.net قابل رویت است.

به گزارش مهر، در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 384 هزار و 572 نفر داوطلب در 1128 رشته/ شهر شرکت کردند که از مجموع 384 هزار و 572 نفر شرکت کننده در این آزمون 34 هزار و 221 نفر پذیرفته شدند که از این تعداد 16 هزار و 21 نفر معادل 47 درصد زن و 18 هزار و 200 نفر معادل 53 درصد مرد پذیرفته شدند.

همچنین از مجموع 81 هزار و 374 داوطلب رشته های فنی 4 هزار و 763 نفر معادل 14 درصد، در علوم پایه از مجموع 28 هزار و 717 نفر داوطلب 5 هزار و 202 نفر معادل 15 درصد، در رشته های کشاورزی از مجموع 23 هزار و 146 نفر داوطلب 4 هزار و 243 نفر معادل 12 درصد، در علوم انسانی از مجموع 233 هزار و 931 نفر داوطلب 19 هزار و 143 نفر معادل 2 درصد و در رشته پزشکی از مجموع 3 هزار و 712 نفر داوطلب 96 نفر پذیرفته شده اند.