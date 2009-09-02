بازدید ۴۶۰ هزار نفر از مقبرة الشعرای تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مقبرة الشعرای تبریز افزود: روزانه بیش از پنج هزار نفر از مقبرة الشعرای تبریز دیدن می کنند.

وی گفت: از این تعداد بازدیدکننده 70 درصد از داخل کشور و 30 درصد مربوط به بازدید کنندگان خارجی است.

احمدی منش افزود: اغلب بازدید کنندگان داخلی در قالب تورهای گردشگری و گروههای مختلف اداری یا دانشگاهی هستند.

مقبرة الشعرای تبریز آرامگاه حدود 400 شاعر نامی کشور از جمله شهریار، خاقانی شروانی، اسدی طوسی و قطران تبریز است که در جوار امامزاده سید حمزه در محله قدیمی سرخاب واقع شده است. قدیمی ترین شعرای این مقبره اسدی طوسی شاعر قرن چهارم هجری است.

مجموعه فرهنگی و تاریخی مقبرة الشعرا که شاعرانی از کشورهای منطقه از هزار سال پیش در آن سکونت داشتند، ابتدا به حضیرة الشعرا (مکان اقامت شعرا) شهرت داشت که با دفن آنان به مقبرة الشعرا تغییر نام یافت.