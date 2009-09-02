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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

در تورنمنت تاشکند /

امیدهای فوتسال ایران با قرقیزستان، ازبکستان و اوکراین دیدار می‌کنند

امیدهای فوتسال ایران با قرقیزستان، ازبکستان و اوکراین دیدار می‌کنند

تیم فوتسال امید ایران در جریان تورنمنت ازبکستان علاوه بر تیم میزبان با تیم‌های قرقیزستان و اوکراین دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتسال تاشکند از تاریخ 2 تا 9 اکتبر سال 2009 (10 تا 17 مهرماه 1388) با حضور تیم‌های ازبکستان، ایران، قرقیزستان و اوکراین برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود تیمی از روسیه نیز در این مسابقات شرکت کند اما این مورد منتفی شد.

با این حال مسئولان برگزاری تورنمنت تاشکند در تلاشند تا با دعوت از تیم آذربایجان شرایط حضور این تیم را در کنار دیگر تیم‌ها فراهم آوردند.

تورنمنت فوتسال تاشکند آخرین میدان برای تیم‌های ازبکستان، ایران و قرقیزستان پیش از حضور در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیاست.

کد مطلب 940776

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