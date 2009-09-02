به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتسال تاشکند از تاریخ 2 تا 9 اکتبر سال 2009 (10 تا 17 مهرماه 1388) با حضور تیم‌های ازبکستان، ایران، قرقیزستان و اوکراین برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود تیمی از روسیه نیز در این مسابقات شرکت کند اما این مورد منتفی شد.

با این حال مسئولان برگزاری تورنمنت تاشکند در تلاشند تا با دعوت از تیم آذربایجان شرایط حضور این تیم را در کنار دیگر تیم‌ها فراهم آوردند.

تورنمنت فوتسال تاشکند آخرین میدان برای تیم‌های ازبکستان، ایران و قرقیزستان پیش از حضور در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیاست.