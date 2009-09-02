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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

توسعه کیفی خدمات شورای های حل اختلاف زنجان مورد تاکید است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به مراحل تثبیت و کیفی سازی فعالیت شوراهای حل اختلاف در این استان گفت: طی دو سال گذشته از توسعه حجمی شوراهای حل اختلاف در سطح استان جلوگیری شده است.

جمال انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شعبه ویژه شورای حل اختلاف موسسه مالی اعتباری مهر زنجان، افزود: باید تعداد شوراهای حل اختلاف تخصصی با دیدگاه های تخصصی را افزایش دهیم تا مردم شاهد بهره مندی از خدمات این شوراها باشند.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته، جهت گیری در حل و فصل پرونده ها از نگاه قضایی به سمت تمرین حاکمیت مردم سوق داده شده است.

انصاری افزود: در بحث شوراهای حل اختلاف از مراحل شکل گیری بیشتر به سمت تثبیت و کیفی سازی شوراها حرکت کرده ایم و سعی کرده ایم که تا حد امکان از افتتاح شعب جدید جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در طول دو سال گذشته با افزایش تجربه و آموزش نیروهای مستقر در شعب شوراهای حل اختلاف، این امید را در مردم ایجاد کرده ایم که تصمیمات در شوراهای حل اختلاف مبتنی بر عقلانیت و صحت کافی است.

انصاری افزود: طبیعی است اگر این نهاد مردمی تشریفات دست و پاگیر مراجع قضایی را داشته باشد، نمی توانیم نتیجه مطلوبی در امور حاکمیتی به دست آوریم.

به گفته انصاری در سال 87، معادل 60 هزار و 317 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف، استان شده که این امر باعث کاهش 51 درصدی ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی دادگستری و دادسرا شده است.

همچنین در ادامه مدیرکل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان زنجان با بیان این که میزان معوقات این موسسه در سطح کشور پنج درصد و در سطح استان سه درصد است، گفت: در طول سال های گذشته، اعتماد مردم نسبت به این موسسه افزایش پیدا کرده است.

حمید محمدیون افزود: هم اکنون این موسسه با دارا بودن 700 شعبه در سراسر کشور به هفت میلیون نفر خدمت ارائه می کند و در سال جاری و همزمان با روز تولد امام رضا مصادف با 8 آبان ماه، به بانک تبدیل می شود.

کد مطلب 940777

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