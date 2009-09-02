توسعه کیفی خدمات شورای های حل اختلاف زنجان مورد تاکید است

جمال انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شعبه ویژه شورای حل اختلاف موسسه مالی اعتباری مهر زنجان، افزود: باید تعداد شوراهای حل اختلاف تخصصی با دیدگاه های تخصصی را افزایش دهیم تا مردم شاهد بهره مندی از خدمات این شوراها باشند.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته، جهت گیری در حل و فصل پرونده ها از نگاه قضایی به سمت تمرین حاکمیت مردم سوق داده شده است.

انصاری افزود: در بحث شوراهای حل اختلاف از مراحل شکل گیری بیشتر به سمت تثبیت و کیفی سازی شوراها حرکت کرده ایم و سعی کرده ایم که تا حد امکان از افتتاح شعب جدید جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در طول دو سال گذشته با افزایش تجربه و آموزش نیروهای مستقر در شعب شوراهای حل اختلاف، این امید را در مردم ایجاد کرده ایم که تصمیمات در شوراهای حل اختلاف مبتنی بر عقلانیت و صحت کافی است.

انصاری افزود: طبیعی است اگر این نهاد مردمی تشریفات دست و پاگیر مراجع قضایی را داشته باشد، نمی توانیم نتیجه مطلوبی در امور حاکمیتی به دست آوریم.

به گفته انصاری در سال 87، معادل 60 هزار و 317 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف، استان شده که این امر باعث کاهش 51 درصدی ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی دادگستری و دادسرا شده است.

همچنین در ادامه مدیرکل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان زنجان با بیان این که میزان معوقات این موسسه در سطح کشور پنج درصد و در سطح استان سه درصد است، گفت: در طول سال های گذشته، اعتماد مردم نسبت به این موسسه افزایش پیدا کرده است.

حمید محمدیون افزود: هم اکنون این موسسه با دارا بودن 700 شعبه در سراسر کشور به هفت میلیون نفر خدمت ارائه می کند و در سال جاری و همزمان با روز تولد امام رضا مصادف با 8 آبان ماه، به بانک تبدیل می شود.