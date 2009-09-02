قاتل شهرقدس شهریار صاحب 30 مینی بوس و 30 واحد آپارتمان است

محمدرضا ولیعهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: "محمد" پیرمردی که به دلیل مسائل خانوادگی و مشکلات اخلاقی همسرانش، اقدام به کشتن آنها کرد در بازجوییهای جدید پلیس در اعترافات خود گفته که دارای 30 واحد آپارتمان و 30 دستگاه اتوبوس و مینی بوس است و انگیزه قتلها را غیرت، تعصب، سوء ظن به روابط پنهانی و مشکلات اخلاقی همسرانش عنوان کرد.

وی افزود: این فرد در اعترافات خود اعلام کرده است که یک بار به همسرانم اخطار داده بودم اما آنها اهمیت ندادند و این اقدام آنها محرک اصلی کشتن آنها در من شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: انگیزه قتل این فرد بر اساس یکسری از سو ظنهای غلط نشات گرفته از تعصبات قومی و فرهنگی نشات گرفته است.

قاتل شهریاری در سلامت کامل روحی و روانی اقدام به قتل کرد

ولیعهدی بیان داشت: فرد قاتل در سلامت کامل روحی و روانی به سر می برد.

وی ادامه داد: در بررسیهای جدید یک نفر به 11 مجروح این حادثه افزوده شده و این فرد در مجموع شش نفر را کشته و 12 نفر را مجروح کرده است.

این مسئول یادآور شد: این فرد هم اکنون در زندان است و در دادگاه باید پاسخگوی فاجعه اتفاق افتاده باشد.

قاضی شعبه 103 دادگاه عمومی شهرقدس شهرستان شهریار متذکر شد: این فرد از لحاظ مادی وضعیت خوبی دارد اما از نظر طبقه اجتماعی جز طبقات فقیر و پایین است.

وی تصریح کرد: چون این حادثه رسانه ای و در مطبوعات منعکس شده است، خانواده وی از ارائه اموال قاتل خودداری می کنند تا در بحث پرداخت دیه شانه خالی کنند.

شهر قدس یکی از شهرهای شهرستان شهریار با جمعیت 300 هزار نفر است که طبق مصوبه هیئت دولت به تازگی به شهرستان ارتقا یافته است.

شهریار یک میلیون و 200 هزار نفری در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده که بعد از کرج دومین کلانشهر استان تهران به حساب می آید.