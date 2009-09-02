صورتهای مالی سال 87 بانک سپه به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سید حمید پورمحمدی معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در سطح بین المللی طی سالیان گذشته برای بانک سپه اظهار داشت: تلاش مجموعه بانک سپه با توجه به محدودیتهای فوق قابل تقدیر و توجه است.

وی افزود: بانک سپه با توجه به تمام این محدودیتها توانسته کارنامه قابل قبولی ازخود به جای گذارد.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به خصوصی شدن بانکهای دولتی و افزایش سهم بانکهای خصوصی از بازار پولی کشور گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای فعالیت بانکهای دولتی (به ویژه بانکهای تجاری دولتی سپه و ملی) به خوبی فراهم آید.

وی اظهار داشت: نمی توان دست و پای بانکهای دولتی را بست و از آنها انتظار داشت در این شرایط با بانکهای خصوصی رقابت کنند.

همچنین حسنعلی قنبری مدیرعامل بانک سپه در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه برای سال 87 با اشاره به واگذاری سهام بانکهای دولتی و باقی ماندن تنها دو بانک سپه و ملی به عنوان بانکهای تجاری دولتی، گفت: با این اتفاق سهم بانکهای خصوصی از بازار پولی کشور از 23 درصد به بیش از 60 درصد خواهد رسید و باعث خواهد شد تا ابتکار عمل در این بازار به دست بانک های خصوصی بیفتد.

وی افزود: با توجه به اینکه بانکهای خصوصی اختیار عمل بیشتری نسبت به بانکهای دولتی دارند انتظار می رود دو بانک تجاری دولتی طی سالهای آینده شرایط سختی نسبت به گذشته پیدا کرده و در تنگنا قرار گیرند.

قنبری افزود: حفظ و نگهداری پرسنل خدوم و متخصص در بانکهای دولتی می طلبد تا امکان پرداخت حقوق و مزایا همچون بانک های بزرگ خصوصی فراهم آید.