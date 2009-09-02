افزایش غلظت ذرات معلق و بی تغییری منوکسید کربن در هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ ذرات معلق در سایر نقاط مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم باقی بماند. همچنین توصیه شده کلیه بیماران قلبی و تنفسی خصوصا بیمارانی که مبتلا به آسم هستند از تردد در هوای آزاد پرهیز کنند.