سوختگیری در جایگاههای CNG در قزوین بدون صف شد

محمدحسن ایرانخواه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی و مدیر پروژه های CNG در استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در حال حاضر در استان قزوین 30 جایگاه سوخت CNG ساخته و فعال شده است و تا پایان امسال هم 14 جایگاه دیگر به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

ایرانخواه افزود: روزانه بیش از 30 هزار دستگاه خودروی شخصی و تاکسی گاز سوز در جایگاههای استان سوختگیری می کنند که خوشبختانه با توجه به تعداد مناسب جایگاهها، صف سوختگیری در استان به طور کلی از بین رفته است.

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته با تشکیل صفهای طولانی گاهی اوقات تا دوساعت نیز رانندگان در صف سوختگیری معطل می شدند که این مسئله به ویژه برای رانندگان تاکسی مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود.

مدیر پروژه های CNG در استان یادآور شد: در سال گذشته زمان سوخت گیری در جایگاهها به حدود نیم ساعت کاهش یافت که در طول یک سال گذشته با افزایش ساخت جایگاههای CNG توانستیم از تشکیل صف در مقابل جایگاهها جلوگیری و روند سوختگیری را به حالت عادی و مورد نظر مردم و رانندگان درآوریم.

به گفته ایرانخواه استان قزوین توانست در زمینه تعداد جایگاههای CNG و تامین سوخت گاز خودروها در کوتاهترین زمان به عنوان استان نمونه در کشور معرفی شود که بیانگر تلاش شبانه روزی مسئولان در تامین نیاز استان به اینگونه جایگاههاست.

ایرانخواه همچنین گفت: در استان قزوین 20 هزار دستگاه خودرو که هفت هزار دستگاه آن تاکسی است تاکنون گاز سوز شده که با ساخت جایگاههای CNG رورانه 100 هزار لیتر در مصرف بنزین خودروها صرفه جویی می شود.

به گفته مدیر پروژه های CNG استان قزوین با تامین گاز مورد نیاز خودروها در استان قزوین سالیانه 36 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی و از خروج 108 میلیارد دلار ارز از کشور هم جلوگیری می شود.

در حال حاضر دو هزار و 540 شهر در کشور دارای جایگاههای CNG هستند.