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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

با فشارهای اسرائیل؛

اردن برای متقاعد کردن تشکیلات خودگردان به مذاکره با نتانیاهو تلاش می کند

اردن برای متقاعد کردن تشکیلات خودگردان به مذاکره با نتانیاهو تلاش می کند

یک روزنامه چاپ مناطق اشغالی 1948 امروز از فشارهای رژیم اشغالگر قدس بر مقامهای اردن برای متقاعد کردن مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین به مذاکره با نتانیاهو خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری "سما" فلسطین به نقل از یدیعوت آحارونوت اعلام کرد "عوزی آراد" مشاور نخست وزیر رژیم اسرائیل در امور امنیتی اوایل هفته جاری در سفری مخفیانه به اردن در صدد فشار بر مقامهای امان برای متقاعد کردن مقامهای تشکیلات خودگردان به گفتگو با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم اشغالگر بوده است.

گفته می شود سفر عوزی آراد برای اطمینان بخشی به مقامهای اردن در زمینه تداوم تلاش رژیم صهیونیستی در گفتگو و مذاکره با فلسطینیان بوده است.

از طرفی مشاور نتانیاهو در امور امنیتی که قرار بود اواخر هفته گذشته سفری به سوئد داشته باشد، به علت محکوم نکردن اقدام روزنامه آفتون بلادت توسط مقامهای استکهلم، از سفر به این کشور خودداری کرد.

روزنامه آفتون بلادت اخیرا با افشای بخشی دیگر از جنایات صهیونیستها از کشتار فلسطینیان و فروش اعضای بدن آنها خبر داده بود.

کد مطلب 940790

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