توضیحات جاسبی در مورد وقف اموال و دارایی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وقف، راهکاری موثر برای جاودانی اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه برای رفع نگرانی هیئت موسس و همه مسئولین برای آینده های دور و اطمینان از اینکه اگر طی سده های آتی افراد دیگری آمدند، اموال و دارایی های دانشگاه در همین هدفی که امروز تعیین شده به کار گرفته خواهد شد، اموال و دارایی های دانشگاه وقف شد.



وی افزود: با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی بسیاری از افـراد خیّر در داخل و خارج از کشور نیز از وقف اموال شان استقبال کرده و همین امر باعث می شود که اموال و سرمایه های بیشتری از وقف کنندگان برای توسعه آموزش عالی در اختیار نسل جوان کشور قرار گیرد.



جاسبی با اشاره به نظر فقهی مقام معظم رهبری مبنی بر اینـکه هیئت موسس می تواند اموال و داراییهای دانشگاه را شرعاً وقف کند، خاطرنشان ساخت: بدیهی است آن بخش از اموال که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است وقف می شود و اموالی که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی نیست به صورت طبیعی وقف نمی شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه هیئت موسس می تواند واقف باشد، افزود: متولی افراد حقیقی هستند که توسط واقف (هیئت موسس) تعیین می شوند.



جاسبی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در آخرین ماده اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است که در صورت انحلال دانشگاه، اموال آن به بخشهای دولتی واگذار می شود، گفت: در حالیکه دانشگاه آزاد اسلامی منحل نشده اموالش وقف شده است و در صورت انحلال دانشگاه آن بخشی از اموال که وقف نشده می تواند واگذار شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته با مطالعه و کار کارشناسی برای وقف این مجموعه عظیم فرهنگی، برنامه ریزی اصولی صورت گرفته ابراز امیدواری کرد که شجره طیبه دانشگاه آزاد اسلامی همواره در تاریخ پرفراز و نشیب آینده، ماندگار و جاودان و در خدمت آینده سازان میهن اسلامی مان باشد.

به گزارش مهر، یک مقام آگاه در دفتر رهبر انقلاب نیز روز گذشته اعلام کرد که موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.



در پی صدور بیانیه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 7/ 6/ 1388 در مورد وقف اموال و دارایی های این دانشگاه ، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.