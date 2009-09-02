ابزار جدید اپل موقعیت شیوع آنفلوآنزای خوکی را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار با نام "شیوع در کنار من" یا "Outbreak near me" توسط محققان بیمارستان کودکان بوستون و لابراتوار رسانه ای ام آی تی ابداع شده و از فناوری "نقشه بهداشت" استفاده می کند. این فناوری مرجع آن لاینی است که اطلاعاتی درباره ظهور بیماری های واگیردار را جمع آوری، نقشه برداری و فیلترینگ و منتشر می کند.

با استفاده از این مرجع، ابزار جدید اپل می تواند مکان شیوع بیماری های واگیر دار که اطلاعات آن توسط کاربران ارائه شده است را تعیین کرده و امکان جستجوی اطلاعات این بیماری ها را بر اساس مکان و یا نوع بیماری فراهم آورد.

در عین حال این ابزار در صورتی که کاربران به منطقه ای در نزدیکی منطقه شیوع بیماری وارد شود پیام هشداری ارسال خواهد کرد تا وی را از اطلاعات مربوط به منطقه آگاه کند. کاربران همچنین می توانند با استفاده از آی فونهای خود تصاویر مناطقی که آثار شیوع بیماری را در آن مشاهده کرده اند به ثبت رسانده و آن را به سیستم نقشه سلامتی ارسال کنند تا دیگر کاربران در سرتاسر جهان از آن اطلاع یابند.

بر اساس گزارش زی نیوز، به گفته محققان زمانی که مردم به آگاهی، تجهیزات و اطلاعات بیشتر از بیماری های عفونی مجهز شوند می توانند در کنترل بهداشت عمومی بیشتر دخیل شده و در آن شرکتی فعال داشته باشند.