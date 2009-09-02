موسیقی ویژه میمونها ساخته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی یک ابزار ارتباطی مهم برای بیان احساسات است که تصور می شد تنها برای گونه انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون محققان دانشگاه ویسکونسین با آزمایش قطعات موسیقی ویژه انسان روی میمونها دریافتند که میمونها به یک موسیقی ویژه خود نیاز دارند.

تحقیقات این دانشمندان نشان می دهد که میمونها به موسیقی که با الهام از اصوات آنها ساخته شده اند پاسخ می دهند.

میمونها به طور طبیعی از این اصوات برای بیان دو احساس متضاد یعنی: چالش و ترس، وابستگی و حس آرامش، امنیت و خشنودی استفاده می کنند.

این بررسیها نشان می دهد که میمونها تفاوتهای کمیتی قطعات موسیقی ویژه خود را درک کردند و به آنها واکنش نشان دادند.

به طوری که پنج دقیقه پس از گوش دادن به موسیقی که با الهام از اصوات ترس آنها ساخته شده بود، میمونها علائم اضطراب را نشان دادند، درحالی که پس از گوش دادن به موسیقی وابستگی حرکات خود را کاهش دادند، داوطلبانه غذا خوردند و علائم آرامش را نشان دادند.

براساس گزارش گاردین، برای انجام این تحقیقات "دیوید تی" استاد دانشگاه مریلند و عضو ارکستر سمفونی ملی آمریکا این موسیقی الهام گرفته از اصوات میمونها را ساخت.