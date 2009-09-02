سرانه فضای ورزشی بوشهر 63 سانتی متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: توسعه و رشد ورزش در این استان چشمگیر بوده است به گونه ای که این سرانه در چهار سال قبل 30 سانتی مترمربع بوده است.

وی اظهار داشت: سرانه فضاهای ورزشی در کشور حدود یک مترمربع است که هم اکنون این سرانه در 14 شهر استان بوشهر به بیش از یک مترمربع افزایش یافته است .

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: هم اکنون حدود 9 هزار و 621 هکتار فضای ورزشی روباز و سرپوشیده در استان بوشهر داریم.

وردیانی با بیان اینکه در حال حاضر همه مناطق استان بوشهر حداقل از یک سالن ورزشی و زمین چمن برخوردار هستند، گفت: باتوجه به روند روبه رشد جمعیت ورزشکار و توسعه رشته های ورزشی در استان بوشهر، تلاش می کنیم فضاها و تجهیزات ورزشی را نیز به همین تناسب توسعه دهیم .

استاندار بوشهر چندی پیش سرانه فضای ورزشی استان بوشهر را یک متر مربع اعلام کرده بود.