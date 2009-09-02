سرانه فضای ورزشی بوشهر 63 سانتی متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: توسعه و رشد ورزش در این استان چشمگیر بوده است به گونه ای که این سرانه در چهار سال قبل 30 سانتی مترمربع بوده است.
وی اظهار داشت: سرانه فضاهای ورزشی در کشور حدود یک مترمربع است که هم اکنون این سرانه در 14 شهر استان بوشهر به بیش از یک مترمربع افزایش یافته است.
مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: هم اکنون حدود 9 هزار و 621 هکتار فضای ورزشی روباز و سرپوشیده در استان بوشهر داریم.
وردیانی با بیان اینکه در حال حاضر همه مناطق استان بوشهر حداقل از یک سالن ورزشی و زمین چمن برخوردار هستند، گفت: باتوجه به روند روبه رشد جمعیت ورزشکار و توسعه رشته های ورزشی در استان بوشهر، تلاش می کنیم فضاها و تجهیزات ورزشی را نیز به همین تناسب توسعه دهیم.
استاندار بوشهر چندی پیش سرانه فضای ورزشی استان بوشهر را یک متر مربع اعلام کرده بود.
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