2100 مددجوی استان مرکزی در بخش کشاورزی مشغول بکار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسلم پورقاسمیان ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و اعضای ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر استان مرکزی، این طرح را شامل باغداری، کشاورزی و دامداری عنوان کرد و افزود: طرح توسعه کشاورزی توسط بنگاه تعاون و صنایع زندانیان استان مرکزی آماده شده که سازمان جهاد کشاورزی نیز برای اجرایی کردن آن آماده است.

وی با اشاره به ایجاد تامین امنیت اجتماعی در جامعه اظهار داشت: این مهم با اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و بازگشت سعادتمندانه افراد به جامعه صورت می گیرد.

پورقاسمیان بیکاری، فقر و تنگدستی را از جمله عوامل ارتکاب جرم در سطح جامعه دانست و افزود: بدین منظور باید با برنامه‌ریزی صحیح برای پرکردن اوقات فراغت و اشتغال‌زایی این افراد فراهم شود.

مدیرکل زندان‌های استان مرکزی نیز با اشاره به اشتغال و آموزش مددجویان گفت: در این راستا 56 رشته آموزشی مرتبط با سازمان فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی دایر شده است.

سعید آقاصادقی افزود: حضور بیش از دو هزار و 500 مددجو در کلاسهای آموزش احکام و مفاهیم قرآنی، تشکیل کلاس‌های درسی از مقطع نهضت تا دیپلم و تحصیلات تکمیلی، توسعه کارگاه‌های اشتغال به کار زندانیان به 89 کارگاه، اشتغال‌زایی و کسب درآمد برای بیش از یک هزار و 100 نفر از مددجویان از اقدامات اداره کل زندان‌های استان در بحث آموزش و اشتغال مددجویان بوده است.

وی همچنین از تشکیل ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در سطح زندان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی برای پرکردن اوقات فراغت مددجویان در راستای دستیابی به اهداف ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی زمینه اشتغال هر چه بیشتر مددجویان و توسعه کشاورزی در سطح زندان‌های استان صورت گیرد.