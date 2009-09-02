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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

2100 مددجوی استان مرکزی در بخش کشاورزی مشغول بکار می شوند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: زمینه اشتغال برای دو هزار و 100 نفر از مددجویان زندان‌های استان مرکزی با اجرای طرح بزرگ توسعه کشاورزی در زندان‌های استان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسلم پورقاسمیان ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و اعضای ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر استان مرکزی، این طرح را شامل باغداری، کشاورزی و دامداری عنوان کرد و افزود: طرح توسعه کشاورزی توسط بنگاه تعاون و صنایع زندانیان استان مرکزی آماده شده که سازمان جهاد کشاورزی نیز برای اجرایی کردن آن آماده است.

وی با اشاره به ایجاد تامین امنیت اجتماعی در جامعه اظهار داشت: این مهم با اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و بازگشت سعادتمندانه افراد به جامعه صورت می گیرد. 

پورقاسمیان بیکاری، فقر و تنگدستی را از جمله عوامل ارتکاب جرم در سطح جامعه دانست و افزود: بدین منظور باید با برنامه‌ریزی صحیح برای پرکردن اوقات فراغت و اشتغال‌زایی این افراد فراهم شود.

مدیرکل زندان‌های استان مرکزی نیز با اشاره به اشتغال و آموزش مددجویان گفت: در این راستا 56 رشته آموزشی مرتبط با سازمان فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی دایر شده است.

سعید آقاصادقی افزود: حضور بیش از دو هزار و 500 مددجو در کلاسهای آموزش احکام و مفاهیم قرآنی، تشکیل کلاس‌های درسی از مقطع نهضت تا دیپلم و تحصیلات تکمیلی، توسعه کارگاه‌های اشتغال به کار زندانیان به 89 کارگاه، اشتغال‌زایی و کسب درآمد برای بیش از یک هزار و 100 نفر از مددجویان از اقدامات اداره کل زندان‌های استان در بحث آموزش و اشتغال مددجویان بوده است.

وی همچنین از تشکیل ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در سطح زندان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی برای پرکردن اوقات فراغت مددجویان در راستای دستیابی به اهداف ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی زمینه اشتغال هر چه بیشتر مددجویان و توسعه کشاورزی در سطح زندان‌های استان صورت گیرد.

کد مطلب 940806

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