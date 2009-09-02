پاکستان حکم آزادی عبدالقدیر خان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این در حالی است که روز جمعه ششم شهریور یکی از قضات دادگاه عالی پاکستان از لاهور، از دولت خواسته بود تا هر گونه محدودیت را درباره "عبدالقدیر خان" لغو کند و دولت پاکستان نیز این اختیار را به شعبه دادگاه عالی در لاهور داده بود تا تصمیم مناسب در این مورد را اتخاذ کند.

اما امروز اعلام شد که حکم آزادی عبدالقدیر خان لغو شده و تا کنون نه خود شخص خان، نه دولت پاکستان و نه سرویسهای امنیتی این کشور در این باره توضیح نداده اند.

خبر لغو آزادی خان توسط یک شبکه خصوصی در پاکستان منتشر شده است.

در همین حال در فوریه سال جاری میلادی دیوان عالی اسلام آباد حکمی را مبنی بر آزادی پدر برنامه هسته ای پاکستان منتشر کرده بود و عبدالقدیر خان را به عنوان یک شهروند عادی معرفی کرده بود.

اما وکیل مدافع عبدالقدیر خان به دادگاه پاکستان گفت موافقت رسمی مقامهای دولتی با آزادی وی بر محدودیت سفر تاکید دارد و پدر برنامه تسلیحات هسته ای این کشور مجبور به ارائه گزارشهایی درباره سفر و دیدارهای روزانه اش است.

همچنین نیروهای امنیتی پاکستان منزل عبدالقدیرخان را که در اسلام آباد پایتخت این کشور قرار دارد، از پنج سال پیش تاکنون به شدت کنترل می کردند.