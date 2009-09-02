دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال سوئد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دروازه بان پیشین تیم های باشگاهی کاونتری، سلتیک و چلسی به دلیل استفاده از مواد ممنوعه آنابولیک استروئید به میزان 5400 کرون سوییس (825 دلار) جریمه شده است. استفاده از آنابولیک استروئید در سوئد جز مصارف پزشکی، منع قانونی دارد.

برپایه این گزارش، پلیس در ماه مه پس از اینکه به هدمن مشکوک شد، در اتومبیل وی مواد نیروزا را پیدا کرد. وی در گفتگو با روزنامه "اکسپرسن" سوئد گفت این مواد برای او جنبه ویتامین داشته است.

هدمن حدفاصل سال های 1994 تا 2002 برای تیم ملی سوئد 58 بار به میدان رفت.